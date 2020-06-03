ABD'den sonra Fransa sokakları da yangın yerine döndü!
FRANSA'nın başkenti Paris'te, 2016'da polis aracında hayatını kaybeden 24 yaşındaki siyahi genç Adama Traore için gösteri düzenlendi.
Paris'te, 2016'da polis aracında hayatını kaybeden 24 yaşındaki siyahi genç Adama Traore için gösteri düzenlendi. Paris Valiliğinin gösteri yasağına rağmen "Adama İçin Adalet Kolektifi" çağrısıyla Adalet Sarayı'nda toplanan eylemciler, polis şiddetini protesto etti.
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Adama Traore'nin ablası Assa Traore, gösteride yaptığı konuşmada, "Bugünkü mücadelemiz sadece Traore ailesinin değil, aynı zamanda sizin de mücadeleniz. Bugün (ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi) George Floyd için mücadele ettiğimiz zaman Adama Traore için de mücadele ediyoruz." diye konuştu.
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Göstericilerle gerginlik yaşayan polis, onlara biber gazıyla müdahale etti.
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Polis kaynaklarına göre gösteriye 19 bin kişi katıldı. Eylemde sarı yelekliler de yer aldı.
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