Melodi Elbirliler kimdir kaç yaşında Arda Türkmen'in sevgilisi çıktı

Ekranların sevilen ve deneyimli şefi Arda Türkmen ile makyaj videoları giderek tanınan fenomen güzel Melodi Elbirliler ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkilinin aşkını ise Arda Türkmen'in mutfağında çekilen fotoğraf ele verdi. Melodi Elbirliler 30 yaşında Arda Türkmen ise 45 yaşında. Aşklarını gizli tutan yeni çiftin arasında 15 yaş fark var.

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Birbirinden lezzetli yemek tarifleri ile ünlenen deneyimli şef Arda Türkmen son günlerde mutfaktaki başarısı ile değil özel hayatı ile gündemde. Şef Arda Türkmen'in makyaj videoları çeken fenomen isim Melodi Elbirliler ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkiliyi ise Arda Türkmen'in mutfagında çekilen görüntüler ele verdi. Bu haberin ardından birçok insan Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler kimdir araştırması yaptı.

Usta şef Arda Türkmen 45 , sevgilisi ise 30 yaşında çiftin arasında 15 yaş fark var.

Ünlü şef Arda Türkmen'in kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Elbirliler ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. 45 yaşındaki Arda Türkmen'in daha öncede ünlü isimlerle adı anılmıştı. Arda Türkmen'in yeni aşkı çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran ünlü fenomen Melodi Elbirliler çıktı.

Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler kısa süre önce başlayan beraberliklerini şimdilik gizli tutmayı tercih ediyorlardı ama sosyal medya paylaşımları çifti ele verdi.

MELODİ ELBİRLİLER KİMDİR: Güzellik bloggeri olarak tanınan Melodi Elbirliler son dönemde sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İzmir Karşıyaka'lı olan Melodi Elbirliler, Akrep burcudur.

Melodi Elbirliler, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyata bölümü mezunudur. Elbirliler, İngilizce öğretmeni olarak mesleki hayatını sürdürmektedir. Elbirliler son günlerde ünlü aşçı ile yaşadığı aşkla gündemdedir.

Arda Türkmen kimdir: Arda Türkmen, 1975 İstanbul doğumludur. 1994 yılında Saint Benoit Fransız lisesinden mezun oldu. 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. 2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri sanatları bölümünden mezun olarak çift anadal yaptı.

2003 yılında Askerliğini Denizli 11nci Piyade Tugay Komutanlığında Kısa dönem Karargah S1 yazıcısı olarak tamamladı.

Arda Türkmen bekardır.

Kariyer

1995 -2000 yılları arasında 350 den fazla üniversite tur organizasyonu, 100 den fazla sanatçılı konser organizasyonu yaptı.

1998 – 2000 yılları arasında Uludağdaki A-Bar’ı işletti.

2001 – 2003 yılları arasında birçok konser, produksiyon, ve organizasyon işlerinde yöneticilik yaptı.

2003 yılında Roka Davet catering şirketini kurdu.

2008 yılında Asmalımescit’te 11 Leblon isimli Restaurantını açtı. Leblon Issız adam filmine ev sahipliği yapan mekan olarak da bilinmektedir.

2010 yılında CNNTürk televizyonu için ‘’ Arda’nın mutfağı ‘’ isimli yemek programını yapmaya başladı.

2012 yılı Nisan ayında sahibi oldugu Roka Davet’i sattı.

2012 yılının başında Sabah gazetesinde Arda’nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı

2012 yılının ortalarına doğru La Cucina Italiana dergisinde yemek yazıları ve tarifleri yazmaya başladı

2013 yılında Sabahtaki yazılarını sonlandırıp Hürriyet pazar ekinde Arda’nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı.

2013 yılında leblon u kapatarak , Forneria’yı Karaköyde açtı.

2015 te mükellef 2016 da açtığı central ile restaurant sayısını 3 e çıkardı.

5 arkadaşı ile kurduğu Velotürk ile, sosyal sorumluluk projeleri geliştirip, Türkiye genelinde ilk öğretim düzeyindeki çocuklara bisiklet dağıtımları yapıyorlar. Bugüne kadar 2600 bisiklet dağıttılar.