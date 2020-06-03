Antalya'da hırsızı vatandaş yakaladı polise teslim etti

ANTALYA'da tüp dağıtan kamyonetten cep telefonu çalan ve vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilen şüpheli, 1 hafta önce su dağıtıcısının motosikletini çalan kişi çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin bir çok hırsızlık sabıkası olduğu aktarıldı.

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Olay, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi 4588. Sokak'ta meydana geldi. Bir tüp firmasında ev ve iş yerlerine dağıtım yapan görevli, kamyonetten tüpü alarak talepte bulunan adrese götürdükten sonra geri geldi. Camını açık bıraktığı kamyonetinin konsolundaki cep telefonunu bulamayınca aracın yanından ayrılmayan kişinin telefonunu çalmış olabileceğini düşünen şahıs, kamyonun bulunduğu yerdeki güvenlik kamerasını izledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde tüp dağıtıcısının araçtan ayrılmasının ardından bir şüphelinin sürekli kamyonetin etrafında dolandığı gözlendi. Tüp dağıtıcısı ve çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, telefonu kendisinin aldığını kabul ettikten sonra sakladığı yerden getirerek tüp dağıtıcısına teslim etti. Şüpheli, tüp dağıtıcısı tarafından olay yerine gelen polislere teslim edildi.

Hırsızlık sabıkası kabarık çıktı

Tüp dağıtım aracından cep telefonunu çalan İ.H.D.'nin 1 hafta önce de sokağa çıkma yasağı sırasında su dağıtan görevlinin eve su bırakmak için geldiği sırada motosikletini çaldığı belirlendi. Hakkında hırsızlık suçundan birçok kez sabıkası olduğu belirlenen İ.H.D. hakkında hırsızlık yapmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.