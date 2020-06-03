Zoom uygulaması rekor kar açıkladı! Patronunu bir yılda zengin etti

Zoom, 2021 mali yılı ilk çeyrek raporunu açıkladı. 1. Birinci çeyrek toplam geliri yıllık yüzde 169 artışla 328,2 milyon dolar oldu

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Koronovirüs salgını Zoom uygulamasına rekor kar getirdi. Evden çalışmak zorunda kalanların kullandığı görüntülü konuşma uygulaması sayesinde şirket eşi benzeri görülmemiş bir büyüme gerçekleştirdi.

Zoom'un 2021 mali yılı ilk çeyrek raporunu şöyle:

*1. Birinci çeyrek toplam geliri yıllık yüzde 169 artışla 328,2 milyon dolar oldu.

Toplam 10’dan fazla çalışana sahip müşteri sayısı geçtiğimiz mali yılın ilk çeyreğine göre yüzde 354 artarak 265.400’e ulaştı. Son bir yıl içinde gelirlere 100 bin doların üzerinde katkıda bulunan 769 müşteriden elde edilen gelir geçen yılın aynı çeyreğine göre yaklaşık yüzde 90 artış gösterdi. Geçen mali yılın aynı çeyreğini izleyen 12 aylık dönemde, 10’dan fazla çalışanı olan müşterilerde dolar bazında büyüme oranı, arka arkaya 8 çeyrek boyunca yüzde 130’u aştı. Nisan 2020 kullanım oranları baz alındığında toplam toplantı süresi yıllık 2 trilyon dakikayı geçti. 7 Nisan 2020’de günlük 300 milyon toplantı katılımcısına ulaşılan Zoom, Zoom çalışanlarının sayısı 2.800’ü aştı.



Zoom Kurucusu ve CEO’su Eric S. Yuan, “Zoom platformunun bu yılın birinci mali çeyreğinde dünyanın dört bir yanındaki artan kullanım oranları bizi çok mutlu etti. COVID-19 krizi Zoom kullanarak dağıtık, yüz yüze etkileşimler ve bir arada çalışmaya yönelik talebi artırdı. İnsanlar

Zoom’u iş, eğitim ve kişisel hayatlarına entegre ettikçe, kullanım senaryolarının sayısı da hızla arttı. Kendilerini, müşterileri ve küresel topluluğu kriz esnasında desteklemeye adayan Zoom çalışanlarımızla gurur duyuyorum. Onların olağanüstü çabaları ile mevcut ve yeni

müşterilerimize yüksek kalitede video hizmetleri sağlayabildik” dedi.