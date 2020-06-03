Bakan Albayrak'tan kritik toplantı! Banka genel müdürleri ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları ve 10 büyük bankanın genel müdürleriyle görüştü.

Abone ol

Bakan Albayrak'ın yapacağı müdürler toplantısı bugün saat 14.00'de başladı.

Yeni düzenlemeler masada

Bakan Albayrak ile banka yöneticilerinin gündeminde ise Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun (BDDK) sektörde son dönemde üste üste uygulamaya koyduğu düzenlemeler var.

Aktif Rasyosu düzenlemesi

Banka yöneticilerinin Bakan Albayrak ve kurmayları ile ağırlıklı gündem maddesi olarak, 1 Mayıs itibarıyla uygulamaya konulan Aktif Rasyosu düzenlemesi ve bu düzenlemeye 1 Haziran itibarıyla getirilen yeni kuralların bankalara ve sektöre etkisini masaya yatırdıkları gelen bilgiler arasında.