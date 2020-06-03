Bakan Ruhsar Pekcan'dan kritik swap açıklaması! Çin ve diğer ülkelerle görüşüyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, katıldığı canlı yayında önemli bir gelişmenin haberini verdi. Pekcan, "Türkiye, Çin ve diğer ülkelerle swap anlaşması için görüşüyor" dedi.

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Türkiye, Çin ve diğer ülkelerle swap anlaşması için görüşüyor... Açıklamayı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptı.

Gündeme ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Habur ve Gürbulak sınır kapılarının bu hafta açılacağını duyurdu. Bakan Pekcan swap konusunda ise "Çin ile swap mekanimzasının kapasitesini artırmamız lazım, Güney Kore, Malezya, Hindistan, Japonya ile de görüşüyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Pekcan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hazirandan sonra ekonomide ciddi toparlanma olacak. Dünya ekonomisi geleceğini göremiyor. IMF'ye göre dünya ticareti yüzde 11 küçülecek. Rakamlar çok büyük, artı aralıkları çok büyük, öngörü yok. Uluslararası kuruluşlar da bunu öngöremiyor. Biz, üretim kapasitemizle inşallah sağlık alanında ayrıştığımız gibi diğer alanlarda da ayrışmaya devam edeceğiz.

"Dijitalleşmenin faydalarını bu süreçte gördük"

Ben dijitalleşmeye ve iş dünyasıyla iş birliğine çok önem vermiştim. Bunun faydalarını bu süreçte gördük biz. Mesela dijitalleşme ile insanlarımız gümrüğe gitmeden işlemlerini elektronik ortamda yapabildiler.

"Oyun yazılımı yapan 50 firmadan 40'ını destekliyoruz"

Şu anda 50 firma var, oyun yazılımı yapan. Bunların 40'ı Bakanlığımız tarafından destekleniyor. Biz burada reklam, tanıtım, dijital pazarlara giriş, istihdam desteği veriyoruz.

"Mevcut swap anlaşmalarının daha da aktif hale getirilmesi için çalışmalarımız var"

Dengeli ticaret için yerel paraların kullanılması öncelikli olmalı. Yerel paralarla ticaret daha ön plana geçecek. Hem muhattaplarımızla birebir görüşmeler yapıyoruz, hem iş insanlarımızla görüşüyoruz. Bu sürecin swap mekanizmasının harekete geçirilerek, iş insanlarının da işinin kolaylaştırılması lazım.

Bu süreçleri takip ediyoruz. Mevcut swap anlaşmalarının daha da aktif hale getirilmesi için çalışmalarımız var. 2019'da yaklaşık 20 milyar dolarlık ticaret yerel parayla yapıldı. Çin, Güney Kore, Malezya, Hindistan, Japonya ile yerel para ile ticaret yapıyoruz.

"Sadece Mart ve Nisan ayında 11 milyon lira üzerinde ceza kestik"

Sadece Mart ve Nisan ayındaki denetimlerde 11 milyonun üzerinde ceza kestik. Bizim yaptığımız uygulama, şikayetleri değerlendiriyoruz, savunma istiyoruz, savunmayı kurul kararıyla kesiyoruz. Kurul karar veriyor, çok şikayet alıyoruz bu konuyla ilgili ama biz Bakanlık olarak karar vermiyoruz. Bizim piyasaya müdahale gibi bir durumumuz yok. Dengeleri bozanlara gerekli müdahalede bulunuruz.

Swap nedir?

Swap, kelime anlamı olarak “değiş, tokuş, takas” anlamına gelir. Finans piyasalarında ise; iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.

Swap prosedürü, uzun ve kısa pozisyonlardaki swap değeri için işlem yaptığınız paritedeki karşıt birim cinsinden hesaplanır. Yani EUR/USD paritesine USD; USD/TRY paritesinde TRY cinsinden hesabınıza yansır.

Swap işleminin mantığında, alınan para borç verilirken, satılan para borçlanır. Swap bedelleri ise işlem yaptığınız pozisyonlardaki düşük faizli para birimi ve yüksek faizli para birimi ilişkisine göre artı veya eksi olarak hesabınıza yansımaktadır. Swap maliyetinin bu mantığı ise; iki para biriminden yüksek faizli olanı piyasaya verip, düşük faizli olanı elinizde tutmaya karar vermişseniz, düşük faizli paranın gecelik taşıma maliyetini ödemeyi kabul ettiniz demektir.