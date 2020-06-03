Beşiktaş'ta Loris Karius’un yerine Jeroen Zoet

Bonservisi PSV’de olan ancak bu sezonun devre arasında Utrecht’e kiralanan 29 yaşındaki eldiven Jeroen Zoet, siyah-beyazlı formayı giymeye ikna oldu.

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Loris Karius’un ardından kaleye yine yabancı bir eldiven arayan Beşiktaş, Hollandalı Jeroen Zoet’un transferinde mutlu sona yaklaştı.

Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Hollanda’daki görüşmeler sonucunda kaleyi Zoet’a emanet etme konusunda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'a gelmeye ikna oldu

Bonservisi PSV’de olan ancak bu sezonun devre arasında Utrecht’e kiralanan 29 yaşındaki eldiven, siyah-beyazlı formayı giymeye ikna oldu. PSV ile yapılacak son görüşmede pürüz çıkmazsa Zoet’un bir yıllığına kiralanması bekleniyor.