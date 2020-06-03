Hınçal Uluç'tan Ahmet Hakan'a: Hayaleti kendi yaratmış kendi sövüyor

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ile ilgili "Ahmet Hakan, yel değirmenlerine saldırıyor sanki. Hayaleti kendi yaratmış, kendi sövüyor, gibi" diye yazdı.

Abone ol

Sabah gazetesi yazarı Uluç, Ahmet Hakan'ın 'Hürriyet gazetesinin kâğıt baskısının durdurulacağına' ilişkin haberlere köşesinden verdiği yanıtı değerlendirdi.

"Yel değirmenlerine saldırıyor sanki"

"Ahmet Hakan, yel değirmenlerine saldırıyor sanki. Hayaleti kendi yaratmış, kendi sövüyor, gibi" diyen Uluç, şu düşünceleri dile getirdi:

En merakla, keyifle okuduğum yazarlardandır, Ahmet Hakan, iyi de arkadaşım.. Hürriyet Genel Yayın Müdürlüğü'nü kabul ettiği zaman üzülmüş, bu üzüntümü ona da söylemiştim. Hürriyet'in en çok okunan, konuşulan yarım sayfasını yazıyordu. Zor iş. Televizyonda hazırlanması çok vakit alan çok kafa yorduran bir açık oturum yönetiyordu. Zor iş. Şimdi bu iki zor işe ek olarak, dünya zoru bir işi daha yüklenecekti. Hürriyet Genel Yayın Müdürlüğü...

Pazartesi köşesinin tepesinde 'Hürriyet yükseldikçe yalancılar azıyor' manşeti vardı.

"Öyle de oldu"

Türk basınının yarım asırdan fazladır amiral gemisine kaptanlık insanın gece uykularını bile kaçıracak bir önemli iştir. Hele de bugünlerde... Günlük keyif yazılarının tadının kaçacağını düşünüyordum. Yönetmekten yazmaya pek vakit kalmayacaktı. Yani çalakalem yazacaktı, sanki... Öyle de oldu..

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...