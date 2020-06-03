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Kayseri'de iki kardeşini uykuda yakalayıp katletti

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KAYSERİ'de psikolojik sorunları olduğu belirtilen M.G., uyuyan kardeşlerini bıçak darbelerinin hedefi yaptı. İki kardeş acımasızca aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken şahıs gözaltına alındı.

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Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi mahallesi Okyanus sokakta meydana gelen olayda psikolojik rahatsızlığı olan M.G., gece saatlerinde uyuyan iki kardeşine bıçakla saldırdı.

Bir kardeşini 5 yerinden bıçakladı

Psikolojik rahatsızlığı olan kardeşinin bıçaklı saldırısına uğrayan H.S.G. boynundan, M.G. ise sırtından 3, göğsünden ve kolundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırırken, saldırgan M.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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