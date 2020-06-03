Çin'de 1 Güney Kore'de 49 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 1 vaka görülürken, Güney Kore'de 49 vaka tespit edildi.

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son bir günde, yurt dışı kaynaklı olmak üzere 1 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 83 bin 21 olarak güncellendi.

Ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 bin 590'a yükseldi

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 49 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 590'a yükseldiği belirtilirken, ülkede bugüne kadar 273 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Güney Kore'de okullar kademeli olarak açılmaya devam ediyor

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilen okullar kademeli olarak açılmaya devam ediyor.

Ülkede bugün itibarıyla lise 1, ortaokul 2 ve ilkokul 3-4 sınıftaki 1,78 milyondan fazla öğrencinin ders başı yapacağı belirtildi.

Öğrencilerin nisandan itibaren internet üzerinden eğitim gördüğü ülkede, kademeli açılışın son aşamasının 8 Haziran'da yapılacağı ifade edildi.

Öğrencilerin tamamının aynı anda okula gitmeyeceği, her okulun yoğunluğu önlemek için farklı program yapmasına izin verildiği kaydedildi.

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde son birkaç aydır kapalı olan okullar, ilk kez 20 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya başlanmış ve lise son sınıf öğrencileri okullarda ders başı yapmıştı.

Yetkililer, 29 Mayıs'ta, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 500'den fazla okulun yeniden kapatıldığını bildirmişti.