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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan bakana Ayasofya tepkisi saçmalık ve haddini aşmaktır

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dakika dış politikadaki gelişmeler ile ilgili açıklamalar geldi. Çavuşoğlu, Yunan bakanının hadsiz sözlerine tepki göstererek "Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve fethedilmiştir. Sesini çıkarmaları saçmalık ve haddini aşmaktır!" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya'da meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye'nin de desteğiyle darbeci Hafter'e zemin kaybettirmeye devam ediyor.

Bu konuya değinen Çavuşoğlu, "Hafter bu savaşı kazanamaz." dedi.

"Kabul edilemez"

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesi konusuna ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Polisin herhangi bir insanı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki durum 

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir." diye konuştu.

"Ayasofya fethedilmiştir'' 

Ayasofya'nın statüsüyle ilgili tartışmalar konusunda Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve fethedilmiştir." vurgusu yaptı. 

Çavuşoğlu şunları söyledi;

"Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve fethedilmiştir. Sesini çıkarmaları saçmalık ve haddini aşmaktır! Kur'an-ı Kerim'in nerede ne zaman okunacağını biz Yunanistan'a mı soracağız?"

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