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Seyahat yasağı kalkar kalkmaz 2 milyon kişi şehir değiştirdi!

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen seyahat yasağı kalkar kalkmaz İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerden Anadolu’ya ve tatil bölgelerine büyük göç başladı.  Tam 2 milyon kişi şehir değişti. Gidenlerin çoğu da Ege ve Akdeniz'e gitti.

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Okulların tatil olması, yasak kapsamındaki 18 yaşın altındakilere aileleriyle yolculuk yapma izninin çıkmasının da etkisiyle 2 milyon kişi şehir değiştirdi. Seyahat izin belgesiyle şehir değiştirmelerine izin verilen 65 yaş üstü 910 bin kişi de refakatçileriyle birlikte başka illere gitti.

Ege ve Akdeniz'e akın ettiler
İç göçte vatandaşlar en çok Ege ve Akdeniz sahillerindeki illere geçiş yaparken, en fazla iç göçün yaşandığı bir diğer bölge Karadeniz oldu. Özellikle İstanbul’dan Doğu Karadeniz illerine yoğun bir geçiş yaşandı. Geçtiğimiz yılların aksine bu yıl büyükşehirlerden kırsala (köylere) büyük geçiş oldu. 

Refakatçilerle birlikte 910 bin 785 kişiye seyahat izni çıktı
Hürriyet'te yer alan habere göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında olan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanlara 21 Mayıs’ta en az bir ay boyunca dönmemek üzere tek yönlü seyahat izni çıkmıştı. Bugüne kadar refakatçileriyle birlikte 910 bin 785 kişiye seyahat izni verildi. 

58 bölge karantinada
Şu anda Türkiye genelindeki 24 ilde 2 belde, 21 köy, 33 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 58 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor. 

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