'Ben de endişelendim' diyen Prof. Dr. Hasan Tezer 2 günü işaret etti

1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarıyla ilgili konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Pazartesi işe gelirken insanların kurallara uymadığını görünce ben de endişelendim. İkinci aşamanın en önemli bulgularını haftaya çarşamba ve perşembe daha net göreceğiz. Neler oldu anlayacağız" diye konuştu.

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Habertürk TV’de yayınlanan Serap Belet ve Selçuk Tepeli ile ‘Gün Başlıyor’ programına katılan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Hasan Tezer, toplu taşımada yüzde 50 kuralının kalkmasında Bilim Kurulu’nun bir dahli olmadığını belirterek, "Biz her zaman temasın azaltılması gerektiğine dair önerilerimizi bildiriyoruz” dedi.

"Görünce ben de endişelendim"

Çok ciddi emekler verildiğini, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı çocukların günlerdir evlerde kaldığını hatırlatan Prof. Tezer, “Pazartesi işe gelirken insanların kurallara uymadığını görünce ben de endişelendim. Temas azaltılalı. Çok uğraştık her gün anlattık, her şeyi yaptık, herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

İkinci dalga riski

İkinci dalga sorusu yöneltilen Prof. Tezer, virüsün nasıl hareket edeceğini kimsenin bilmediğini, vaka ile ölüm sayılarının azaldığını, bulaştırıcılık katsayısının düştüğünü ama aşının yıl sonundan önce gelmeyeceğini, virüsün ortadan kalkmayacağını ve toplum bağışıklığının yeterli olmadığına dikkat çekti.

Etkilerini haftaya göreceğiz

Prof. Tezer, ‘yeni normal’ sonrası pazartesi ve salı günü sokaklardaki yoğunluğu işaret ederek şöyle devam etti: Bugün zaten Bilim Kurulu toplantımız var akşam. Yine bunlar değerlendirilecek. Ama haftaya bence çok önemli. Birinci aşamada çok uğraştık. İkinci aşamanın en önemli bulgularını haftaya bugün çarşamba ve perşembe daha net göreceğiz. Neler oldu anlayacağız.

’65 yaş’ın durumu

Sokağa çıkma yasakları sonrası verilerde keskin düşüşlerin yaşanmamasının sebebi sorulan Tezer “Yasak sonraları pazartesi ve salı günleri ortaya çıkan yoğunluk vakaların düşmemesine sebep oldu. İnsanlarımız ne yazık ki kontrolü çabuk bırakıyor” şeklinde cevap verdi.

Prof. Tezer, 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma talepleri için ise yaşanan kalabalıkları hatırlatarak riskli grubun sokağa çıkmasının doğru olmayacağını kaydetti. Tezer 65 yaş ve üzeri vatandaşların durumu için de önümüzdeki hafta çarşamba ve perşembe gününü yeniden işaret etti.