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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara Koronavirüsün bitiş tarihini verdi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “15 Haziran’da çok ciddi rahatlama bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin gevşetilmesiyle ilgili bir televizyon kanalında konuşan Prof. Dr. Ateş Kara, “Türkiye’nin almış olduğu önemler çok önemli, ilaçlarla ciddi bir başarımız var." diye konuştu.

"Dünya sıralamasında iyi yerdeyiz"

Prof. Kara, "Kaybımız var bu can yakıcı bir durum fakat dünya sıralamasında iyi yerdeyiz. Bir can kaybını ve bir vakayı başarısızlık olarak değerlendirmeyiz. Seyahatlerimizde kurallara uymalı ve çok dikkat etmeliyiz” dedi.

'Sosyal mesafe en az 1.5 metre olmalı' uyarısı

Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kara “Sosyal mesafe en az 1.5 metre olmalı. Bir insanla karşılıklı konuşurken aramızdaki 60 cm olmalı” uyarısı yaptı.

Prof. Kara, CNN Türk’te yaptığı açıklamada da kurallara uyulursa ağustosta koronavirüsün bitebileceğini söyledi.

Kara, 2 yaşın altındaki çocuklarda maske kullanılmaması konusunda uyardı. Kara maske yerine bu çocuklara yüz koruyucu siperlik kullanılması gerektiğini söyledi.

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