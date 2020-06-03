Beyaz hacker’lar YouTube’da istismarcısı avında

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ortaya çıkardığı YouTube’daki skandal yayınlara karşı, özel ekip oluşturan Emniyet, ‘beyaz hacker’ları da devreye soktu.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, toplum yapısını bozan genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuğun cinsel istismarını içeren yayınlar yaptığı tespit edilen dört farklı hesapla ilgili savcılığa başvurmuş, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da bu içeriklerin izlenmesine engel koymuştu.

Edinilen bilgiye göre, bunun ardından BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) benzer hesapların tespit edilmesi için harekete geçti.

IP adresleri takibe alındıbil

Öte yandan Youtube’un son yayınladığı şeffaflık raporuna göre 2019 yılının son çeyreğinde dünya genelinde silinen video sayısına ilişkin bilgiler verilmişti. Buna göre dünya genelinde silinen video sayısı 5 milyon 887 bin 21 olarak açıklanırken, bu videoların yüzde 15.8’ini ise çocukların güvenliği nedeniyle silinen videolar oluşturmuştu. Aynı raporda Türkiye’den yüklenen ve silinen video sayısı ise 93 bin 575 olarak bildirilmişti.