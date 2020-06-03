HDP'nin yalanına Nedim Şener'den sert tepki

ANKARA'da ezan okunurken bir otomobilde yüksek sesle müzik dinleyenleri uyardığı için öldürülen Barış Çakan için HDP'lilerin “Kürtçe müzik dinleyenler öldürülüyor” yalanını ortaya atmasına Nedim Şener, yazısında tepki gösterdi.

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Barış Çakan isimli 20 yaşındaki Ağrılı genç HDP'nin provokasyonlarına alet edildi. 20 yaşında bir gencin kalbinden bıçaklanarak katledilmesi sonrası “Kürtçe müzik dinleyenler öldürülüyor” algısı üzerinden kaos ve çatışma ortamı yaratılmak istendi.

ABD'deki protestoları Türkiye'ye taşımak istediler

Siyahi George Floyd’un Amerika’da ırkçı polisler tarafından öldürülmesiyle doğan çatışma ortamının bir benzerini Türkiye’de yaratmak için çabaladılar.

Tanrıkulu'nun tahriki

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Barış Çakan adını etiketleyerek “Kürtçe uzun yıllar Türkiye’de bir suç dili olarak sayıldı. Halen de böyle görülüyor.” tweetini bile attı.

Ezan okunurken yüksek sesle müzik dinleyenleri uyardığı için öldürülmüş

Ankara Valiliği, olaya tanık olan Barış’ın arkadaşları, soruşturma tutanakları ve en son babasının açıklaması tüm provokatörlerin oyununu bozdu. Barış, meğer ezan okunurken bir otomobilde yüksek sesle müzik dinleyenleri uyardığı için öldürülmüş.

Gerçeklerin ortaya çıkmasına rağmen yalanlarına devam eden HDP'lilere tepki gösteren Nedim Şener, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

Provokatörlüğün, yalancılığın kuralı

Kendilerini takip edenleri yanılttıklarını, yalan söylediklerini bir türlü ifade etmediler.

Provokatörlüğün, yalancılığın kuralı budur: “Yalan söylediğin ortaya çıksa bile kabul etmeyeceksin, çünkü daha sonra söyleyeceğin yalana kimseyi inandıramazsın.”

Ama bilmedikleri bir şey var: Bu milletin onların söylediği ve söyleyeceği yalanlara karnı tok.

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