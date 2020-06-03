Süleyman Soylu'dan Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink'e yönelik ölüm tehdidine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink'e yönelik ölüm tehdidine ilişkin Abdulkadir Selvi'ye konuştu. Soylu, "Burada bizim birlikteliğimizi ve toplumun sinir uçlarını zedelemek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıkları aşikâr. Çok net ama buna fırsat vermeyiz." dedi.

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İstanbul’da bir kilisenin haçını söküp Hrant Dink Vakfı’na tehdit mesajları gönderenler 24 saatte yakalanmışlardı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti: "Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfına tehdit maili atan provokatör de hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz! Türk polisine güvenin."

''Ortalığı karıştırmak isteyenler olabilir”

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, konuyu köşesine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayan Selvi, şu ifadeleri kullandı; ''Üst üste gelen bu provokasyonları sordum. Çok net konuştu. “Bunu üç kelime ile ifade edebiliriz: Birliğe ve başarıya hasetlik. Türkiye, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin de ferasetiyle iyi bir dönem geçirdi. Diğer ülkelere baktığımızda Türkiye’nin çok iyi yönettiği bir dönem oldu. Şimdi bunu bulandırmak, birtakım dezenformasyonlarla, provokatif adımlarla ortalığı karıştırmak isteyenler olabilir” dedi.

Üç noktanın altını çizdi

İktidarın aynı zamanda bu tür provokasyonları önleme gibi bir görevi var. Ancak bu mücadele nasıl yapılacak? İçişleri Bakanı Soylu, üç noktanın altını çizdi.

1- Türkiye bir hukuk devletidir. Devletimizin gücü hukukunun üstünlüğüdür.

2- İşkenceye sıfır tolerans bizim ilkemizdir.

3- Terörle, suçla ve suçlularla nasıl mücadele ediyorsak, provokasyonla mücadele etmek ve vatandaşımızı doğru bilgilendirmek bizim sorumluluğumuzdur.

''Biz o fırsatı onlara vermeyiz''

Türkiye tehlikenin farkında. Bakan Soylu’nun sözleri de onu ortaya koyuyor: “Bu konuda Türkiye’nin geldiği nokta çok üst bir noktadır. ‘Bu iklimi bozabilir miyim’ diyenler ise elbette ki beyhude bir çırpınış içerisindedirler. Türkiye’de bunlar dönemsel olarak canlandırılmaya çalıştırılır. Fırsat bulurlarsa da buradan bir şey elde etmeye çalışırlar. Ama biz o fırsatı onlara vermeyiz. Hatırlarsanız, cemevlerine de böyle üst üste saldırılar oluyor ama biz kimin yaptığını, ne şekilde yaptığını, nasıl bir provokasyon olduğunu ortaya çıkarınca duruyor. Bu sefer başka bir şeyi ortaya koymaya çalışıyorlar.

''Toplumun sinir uçlarını zedelemek istiyorlar''

Burada bizim birlikteliğimizi ve toplumun sinir uçlarını zedelemek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıkları aşikâr. Çok net. Ama devletin görevi de buna fırsat vermemektir. Bizim görevimiz de buna fırsat vermemektir. Biz de fırsat vermemek için tüm güvenlik güçlerimizle, devletin tüm otoritesiyle, milletin ferasetiyle çaba sarf ediyoruz. Güvenlik birimlerimiz yoğun bir çalışma ortaya koyarak tehdit mail’ini atan şahsı buldular ve yakalayıp adalete teslim ettiler. Güvenlik birimlerimiz Hrant Dink Vakfı ile irtibat kurdular. Ayrıca patrik Maşalyan’ın da haçı söken kişinin yakalanması konusunda teşekkürü var” diye konuştu.