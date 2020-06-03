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Hadsiz Yunan'dan Türkiye'ye skandal tehdit! Herkesi ezmeye hazırız

YUNANİSTAN Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de faaliyetlerinden rahatsız oldu. Yunanistan'ın Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Ankara'ya yönelik skandal bir tehditte bulundu. Floros, "Bizi küçümseyenler büyük bir hata yapıyor bizi hafife alan herkesi ezmeye hazırız" dedi.

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Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de son aylarda yaşanan gelişmeler Yunanistan'ı oldukça rahatsız ediyor. Türkiye'nin bu faaliyetleri nedeniyle Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros uzunca bir süreden beri Türkiye'ye yönelik düşmanca açıklamalarda bulunuyor.

Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Son olarak Türkiye'ye yönelik tehditlerine bir yenisini ekleyen Yunanistan Genelkurmay Başkanı "Özellikle bölgemizde şu an jeopolitik satranç tahtası alev almış durumda. Cesur ve büyük savaşçıların torunlarıyız. Bizi küçümseyenler büyük bir hata yapıyor bizi hafife alan herkesi ezmeye hazırız. '' diyerek bir kez daha haddini aştı.Özel Kuvvetlere yaptığı konuşmada tehditkar üslubu gözden kaçmayan Floros rakipsiz, karşı konulamaz bir iradeye sahip olduklarını söyledi. Floros, "Kahramanlıklarla dolu bir geleneğimiz var. Bu gelenek devam etmeli." dedi.

Daha önce de Türkiye'ye yönelik çirkin ithamlarda bulunmuştu
Floros daha önce de NATO yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde Ankara'ya yönelik çirkin ithamlarda bulunmuştu. Floros, "Türkiye'nin Ege Denizi'nde ve Meriç Nehri'nde provakatif eylemlerini sürdürmesi durumunda bunun öngörülemeyen sonuçları olan bir kazaya sebep olabilir" sözlerini sarf etmişti.

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