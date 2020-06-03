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ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Ev alacaklar dikkat! Konutta yeni kampanya başladı: 2 yıl ödeme yok

Markalı konut projelerinden ev alan vatandaş 24 ay taksit ödemeyecek, ödemeler 3. yılda başlayacak. Sektör temsilcileri daha önce yapılan hiçbir kampanyada bu fırsatın sunulmadığına dikkat çekiyor.

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Kamu bankaları konut sahibi olmak isteyenler için tarihin en uygun koşullu kampanyasını önceki gün açıkladı. Sıfır konutta kredi faizi 0.64’e, ikinci elde 0.74’a çekildi. 12 ay ödemesiz 15 yıl vade imkânı sunuldu.

Kamu bankalarından gelen bu hamle karşısında özel sektör de bir kampanyayla sürece destek vermeye karar verdi. Özel sektörün başlatacağı kampanyada en büyük avantaj ‘ödemesiz dönem’ olacak.

2 yıl taksit ödenmeyecek

Emlak Konut GYO öncülüğünde yapılması planlanan kampanyada önce liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Sonrasında vatandaş yüzde 5 peşinat verecek. Yüzde 15 de teslime ödenecek.

3. yıla başlarken ödemeler yapılacak

Vatandaş kalan yüzde 80 için de aylık yüzde 0.70 bandından oranlarla konut kredisi kullanılacak. Kredi kullanan vatandaş 2 yıl taksit ödemeyecek, 3. yıla başlarken ödemeler yapılacak. Özel sektörün kampanyasında vade seçenekleri 10 ve 15 yıl olarak tüketiciye sunulacak. Kampanyanın ilk etapta yaklaşık 30 projede uygulanması bekleniyor.

Teslimi yakın tarihli

Bu projeler İstanbul, İzmir, Ankara, Gebze, Konya ve Denizli’de yer alıyor. Projelerin büyük kısmı teslime hazır ya da teslimi yakın tarihli.

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