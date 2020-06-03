Koronavirüste tedirgin eden haber! Vaka sayısı katlanarak artıyor

DİYARBAKIR 'ın Kayapınar ilçesinden kötü haberler geliyor. Kayapınar'da koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz gün karantinaya alınan Serap Güzeli Mahallesinde 17 kişide görülen vaka sayısı 59'a yükseldi.

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Serap Güzeli Mahallesinde bir kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine filyasyon ekipleri mahallede yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test gerçekleştirdi.

Yapılan testler sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 kişide daha daha koronavirüs tespit edildi. İncelemenin ardından mahalle jandarma ekipleri tarafından karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.



Vaka sayısı 59'a yükseldi

Geçtiğimiz gün 17 kişide görülen vaka sayısı bugün 59'a yükseldi. Karantinaya alınan mahallede güvenlik önlemleri alınırken vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.Öte yandan son bir hafta içinde Diyarbakır'daki vaka sayısının hızla arttığı öğrenildi.