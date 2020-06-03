AVM'lerle mağaza sahipleri arasında kira kavgası! Yüzde 60'ı dükkân açmadı

Normalleşme adımlarının ikinci aşaması kapsamında 1 Haziran itibarıyla açılan AVM’lerde, yüzde 60’ın üzerinde marka mağazasını açmadı. Bunu sebebinin bir kira krizi olduğu ortaya çıktı.

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Normalleşme adımlarının atıldığı, çoğu kısıtlamanın kaldırıldığı ve kapalı olan iş yerlerinin açıldığı 1 Haziran’da, bazı AVM’lerle perakendeciler arasında yeni bir gerginlik su üstüne çıktı.

Buna göre, bazı AVM yönetimleriyle kirada indirim konusunda net bir sonuca varamayan 60’ın üzerinde marka, tepkilerini ortaya koymak amacıyla 1 Haziran’da mağazasını açmadı. Bu sorun, ülke genelinde yabancı yatırımcıların sahip olduğu 5-6 AVM’de yoğunlaştı.

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, söz konusu problemin yaşandığı AVM’lerden dördü, İstanbul’daki Forum İstanbul, Gaziantep’teki Primemall, Bodrum Midtown ve Forum Denizli olarak öne çıktı.

AYD Başkanı Altaş'tan açıklama

Türkiye’deki Forum AVM’lerin sahibi Multi Turkey ile perakendecilerin yaşadığı sorun için devreye girdiklerini anlatan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, “Kira pazarlığıyla ilgili bir sıkıntıydı. ‘Sorun yok, bitiyoruz’ dediler. Bugün yarın izleyip bakacağız” dedi.

Bunun dışında, 1 Haziran itibarıyla ülke genelindeki toplam 436 AVM’nin tamamının, markaların da yaklaşık yüzde 95’inin açıldığını kaydeden Altaş, “Hazırlığını bitiremeyen mağazalar var. Bu hafta hepsi açılacak gibi” diye konuştu. Ancak Altaş’ın çizdiği iyimser tabloya karşın perakendeciler ise tedirginliklerinin sürdüğünü anlatıyor. Gelirleri durmuşken, sabit giderlerin kendilerini zorlamaya devam ettiğini aktaran perakendeciler, bir de kirada anlaşamamaktan dertli. Kirada indirim konusunda markalara bilgi vereceğini bildirip, resmi olarak bildirmeyen AVM’lerle sorun yaşadıklarını, bu yüzden de ortak bir tavırla 1 Haziran’da mağazalarını açmadıklarını anlatıyorlar.