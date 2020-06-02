Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı için ortak çalışmalara başlıyor
Türkiye ve Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştirme konusunda işbirliğine başlıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
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İki ülke sağlık bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştirme konusunda işbirliği ve ortak klinik çalışmalara başlama kararı aldı.
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Perşembe günü, Sağlık Bakanlığı TÜSEB Aşı Enstitüsü Bilim Kurulu ile Rus bilim insanları arasında ilk toplantı yapılacak.
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Bundan sonraki süreçte iki ülke bilim insanları aşı konusunda ortak çalışma yürütecek.
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