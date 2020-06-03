HABER /  GÜNCEL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Bitlis'te ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı!

BİTLİS te bazı köy ve mezralarında bölücü terör örgütü mensuplarının barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri haberi alındı.Şehirde ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı 9 köy ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezi sınırlarındaki Doğruyol, Keklikdüzü, Bölükyazı, Kuşlu, Çayırbaşı, Çadırlı, Dereağzı, Yolcular ve Ilıcak köyleri ve mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 02.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hadsiz Yunan'dan Türkiye'ye skandal tehdit! Herkesi ezmeye hazırız
Koronavirüste tedirgin eden haber! Vaka sayısı katlanarak artıyor
CHP'nin yeni dönem planı ne? Deniz Zeyrek anlattı
Yozgat Belediyesi'ne zimmet operasyonu
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
Bakan Albayrak fırsatçılara karşı dikkatli olun çağrısı yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
Birleşmiş Milletler'den ABD'ye olaylarla ilgili çağrı!
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat sahaları haritası
Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile İki kez görüştüm
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 37'ye yükseldi
İsrail'de son 1 ayın en yüksek vakası tespit edildi
A101 4 Haziran 2020 aktüel ürün perşembe kataloğu detaylı inceleme
Yorumlar