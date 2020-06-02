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Altın ve dolar fiyatları düşüşe geçti! Dolar 6.69'u gördü

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Altın ve dolar fiyatları düşüşe geçti. Salgın sebebiyle bir dönem tırmanışa geçen altın ve dolarda veriler yüz güldürmeye başladı. Kontrollü bir şekilde düşüş görülmesi, yatırımcıları sevindirdi. Peki, an itibariyle altın ve dolar fiyatları ne kadar?

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Son dönemlerde yükselişe geçen altın ve dolar fiyatları düşüş eğilimine girdi. Peki, altın ve dolar fiyatları ne kadar oldu? İşte altın ve dolarda son durum

ALTIN FİYATLARI
Düğünlerin vazgeçilmez takılarından biri olan altın fiyatları, düğün sezonunun kontrollü bir şekilde başlamayacak olması sebebiyle yakından takip ediliyor. Yatırımcıların ve vatandaşların güvenli yatırım olarak gördüğü altın fiyatları bugün 2020 şu şekilde:

Çeyrek altın fiyatı 2020 en çok araştırılan konuların başında geliyor. An itibariyle çeyrek altın fiyatı alış 605,10 TL, satış 615,10 TL olarak belirtildi.

Yarım altın fiyatları bugün alış için 1.210,30 TL olarak ifade edilirken, satış fiyatı 1.230,20 TL olarak belirtildi.Cumhuriyeti altın fiyatları bugün alış olarak 2.409,30 TL olarak açıklanırken, satış fiyatı 2.449,00 TL olarak ifade edildi.

DOLAR VE EURO FİYATLARI
Altın fiyatları kadar dolar ve euro fiyatları da yakından takip ediliyor. An itibariyle dolar ve euro fiyatları da şu şekilde:

Dolar alış fiyatı 6,6912 TL olarak belirtilirken, satış fiyatı 6.7005 TL olarak görüntülendi.

Aynı dakikalarda euro fiyatları ise alış için 7,4729 TL satış için, 7,4847 TL olarak ifade edildi.

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