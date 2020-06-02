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Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 37'ye yükseldi

Kars'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda maskesiz dolaşmak yasaklandı. Bu yasakla birlikte maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 37'ye yükseldi.

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Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek için önem verilen maskelerde yasaklar genişletiliyor. Birçok işletmenin yeniden açılmasıyla birlikte koronavirüsün yeniden yayılmaması için birçok ilde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda Kars'ta da maske kullanımının zorunlu olmasıyla birlikte kapsam 37 ilimize yayıldı.

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında Faikbey, GAMP, Atatürk, Kazımpaşa, Dr. Metin Sözen, Ordu, Şehit Yusufbey ve Halitpaşa caddelerinin tamamı ile Ortakapı Mahallesi, İstasyon Mahallesi ve Hapan mevkisinde 3 Haziran 2020 itibarıyla ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi kararı alındı.

Maske takmayanlara ceza yazılacak
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda maskesiz yasaklama getirilen cadde ve sokaklara maske takmadan çıkan vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanacak.

Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak?
Koronavirüs salgını nedeniyle Kars, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Malatya, Zonguldak ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

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