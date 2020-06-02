CHP'li Engin Altay'dan Devlet Bahçeli'ye erken seçim yanıtı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim tartışmalarıyla ilgili açıklamasını eleştirdi.

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Gazetecilerin sorusu üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim tartışmalarıyla ilgili açıklamasını eleştiren Altay, şunları söyledi:

"Türkiye'de erken seçimlere Sayın Bahçeli karar veriyor genel olarak. Bundan sonra da öyle olacağını zannediyor. Belki şunu diyordur, 'Nereden çıkarıyorsunuz, bunu ilan edersem ben ederim. Benden önce siz niye ilan ettiniz.' diye hayıflanmış olabilir. Sayın Bahçeli, hakaret ve iftira diliyle saldırıyor. Biz de olabildiğince nazik cevap veriyoruz. Ardından MHP'li yöneticilerden sosyal medyadan, küfür ve tehditler, hakaretler alıyoruz. Adeta toplumda bir ayrışma, kutuplaşma için Erdoğan ile yarış ediyorlar. Böyle bakmak lazım. 3 Kasım 2002'de, 7 Haziran 2015'te ve 24 Haziran 2018 seçimleri tarihinden önce yapılan seçimlerdir. Hepsi, Sayın Bahçelinin talebiyle gerçekleşmiştir. Yani, Bahçeli 3 kez kirli tertibin başını çekmiştir. Bahçeli, Türkiye'de 3 kez ayıplı bir tuzak kurmuştur. Erken seçimi tertip ve tuzak olarak nitelemek, sandıktan ve milletten korkmak demektir."

Vekil transferi tartışması

"Vekil transferi" konusundaki bir soruya cevap veren Altay, doğru olanın, bir siyasetçinin, seçildiği partide milletvekilliğine devam etmesi olduğunu savundu. Altay, "Siyasi Partiler Kanununu getirsinler, bakalım, görelim. Üzerinde konuşuruz. Ama şunu tekrar söylüyorum, demokrasiye kurulan tuzaklara karşı demokrasinin ve Siyasi Partiler Kanunu'nun ve TBMM İçtüzük'ünün, Anayasa'nın imkan verdiği fırsatlar ve manivelaları kullanmak demokratik bir haktır." dedi.