HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Mardin'de çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Anadolu Ajansı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

MARDİN'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ev ve iş yerine gerçekleştirilen operasyonda arasında Roma, Bizans, Osmanlı ve Lidya'nın da yer aldığı çeşitli dönemlere ait el yazması kitap, 33 altın, gümüş ve bronz sikke, 10 yüzük, 23 küpe, 4 metal mühür, 2 kolye ucu, topraktan yapılmış pipo, insan figürlü bronz heykel başı ve taş ikonu ele geçirildi.

Mardin Müze Müdürlüğünce yapılan incelemede, ele geçirilenlerin tarihi eser niteliğinde olduğu belirlendi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret
İkinci el otomobil fiyatları coştu galericiler de şaşkın
Rusya'dan S-400 açıklaması: 2. parti teslimat için Türkiye'nin kararını bekliyoruz
Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Plazma arayışına gerek kalmadı pasif aşı üreteceğiz
İsmail Küçükkaya siyasete mi giriyor? İki siyasi partiden teklif aldım
Kira yerine seks! Tacizci ev sahipleri koronavirüsü fırsat bildi
ÖNCEKİ HABERLER
Bu haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı Erdoğan 6-7 Haziran açıklaması
Afyonkarahisar'da 3 günlük bebeği alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktılar
Dünyanın en büyük teleskobu FAST’in yeni görevi belli oldu
Almanya'da Türklere çirkin iftira mezarlıkta mangal fotoğrafı olay oldu!
Elazığ'da güzel tesadüf! Kadını döven şahıs yoldan geçen jandarmaya yakalandı
e nabız şifresi nasıl alınıyor? E nabız şifresi alma ekranı TC ile giriş
Yorumlar