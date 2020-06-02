HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Almanya'da Türklere çirkin iftira mezarlıkta mangal fotoğrafı olay oldu!

ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

3 milyona yakın Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'da Türklere atılan bir çirkin iftiranın gerçek yüzü ortaya çıktı. Türklerin mezarlıkta mangal yaptığı iddiasıyla paylaşılan görüntünün Sırbistan'da çekildiği tespit edildi.

Abone ol

Türklere ve İslam'a yönelik saldırılar ile gündeme sık sık gündeme gelen Almanya'da yeni bir algı çalışması gündeme geldi. Türklerin mezarlıkta mangal yaptığı iddiasıyla paylaşılan görüntünün Sırbistan'da çekildiği tespit edildi. Söz konusun fotoğrafın Türkleri hedef göstermek amacıyla paylaşıldığı aşikar...

Almanya'da Türklerin mezarlıkta mangal yaptığına dair ortaya çıkan bir görüntü kara propaganda malzemesi yapıldı.

Türk vatandaşlarını hedef gösterdiler 

Türklerin hedef gösterildiği fotoğrafın ise gerçek olmadığı ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafın Sırbistan'da çekildiği tespit edildi. Sosyal medyada geçen yıl nisan ayının sonlarında çıkan "Mezarlıkta mangal yapan aile" fotoğrafının, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef göstermek için kullanıldığı belirtildi.

Fotoğraf karesi Sırbistan'da çekilmiş 

Almanya'da mezarlıkta ızgara yapan Türk aileye 119 bin euro ceza kesildiği ileri sürülürken, iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Söz konusu fotoğrafın kaynağının da Sırbistan olduğu ortaya çıktı.

İlgili Haberler
Giresun'da ilk defa üretimi yapılan bitki fındığın yerini alabilir kilosu bin 400 lira
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sivas'ta varlığından bir haberler Bizans mağaralarının olduğu şelale büyülüyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret
İkinci el otomobil fiyatları coştu galericiler de şaşkın
Rusya'dan S-400 açıklaması: 2. parti teslimat için Türkiye'nin kararını bekliyoruz
Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Plazma arayışına gerek kalmadı pasif aşı üreteceğiz
İsmail Küçükkaya siyasete mi giriyor? İki siyasi partiden teklif aldım
Kira yerine seks! Tacizci ev sahipleri koronavirüsü fırsat bildi
ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ'da güzel tesadüf! Kadını döven şahıs yoldan geçen jandarmaya yakalandı
Polis şefi Art Acevedo'dan Trump'a tepki: Çeneni kapat
Cemaatle 5 vakit namaz ne zaman başlayacak? İstanbul Müftüsü Maşalı açıkladı
Muharrem İnce'den partisi CHP'ye tepki ben sizin adayınız değil miydim
Cristina Ronaldo Juventus ekibini şaşırttı
İpek Toplusoy kimdir yaşı kaç eşi Süleyman Toplusoy vefat etti
Yorumlar 2 yorum