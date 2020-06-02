Almanya'da Türklere çirkin iftira mezarlıkta mangal fotoğrafı olay oldu!

3 milyona yakın Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'da Türklere atılan bir çirkin iftiranın gerçek yüzü ortaya çıktı. Türklerin mezarlıkta mangal yaptığı iddiasıyla paylaşılan görüntünün Sırbistan'da çekildiği tespit edildi.

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Türklere ve İslam'a yönelik saldırılar ile gündeme sık sık gündeme gelen Almanya'da yeni bir algı çalışması gündeme geldi. Türklerin mezarlıkta mangal yaptığı iddiasıyla paylaşılan görüntünün Sırbistan'da çekildiği tespit edildi. Söz konusun fotoğrafın Türkleri hedef göstermek amacıyla paylaşıldığı aşikar...

Almanya'da Türklerin mezarlıkta mangal yaptığına dair ortaya çıkan bir görüntü kara propaganda malzemesi yapıldı.

Türk vatandaşlarını hedef gösterdiler

Türklerin hedef gösterildiği fotoğrafın ise gerçek olmadığı ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafın Sırbistan'da çekildiği tespit edildi. Sosyal medyada geçen yıl nisan ayının sonlarında çıkan "Mezarlıkta mangal yapan aile" fotoğrafının, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef göstermek için kullanıldığı belirtildi.

Fotoğraf karesi Sırbistan'da çekilmiş

Almanya'da mezarlıkta ızgara yapan Türk aileye 119 bin euro ceza kesildiği ileri sürülürken, iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Söz konusu fotoğrafın kaynağının da Sırbistan olduğu ortaya çıktı.