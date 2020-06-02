Semih Tufan Gülaltay tutuklandı! 'Kozinoğlu'nu Perinçek öldürttü' demişti

Son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Akın Birdal Suikasti tetikçisi Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı...

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Akın Birdal Suikastinin tetikçisi ve kapatılan Ulusal Birlik Partisi’nin kurucu Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Gülaltay, sosyel medya hasıbandan yaptığı son paylaşımlarda "MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nu koğuşta zehirleterek öldürten kişi Doğu Perinçek'tir" iddiasında bulunmuştu.

Gülaltay, Youtube'daki “Semih Tufan Gülaltay Kutlu Yol” isimli hesabından 31 Mayıs 2020 tarihinde “Recep Tayyip Erdoğan’a Türk Milleti adına soruyoruz Selçuk Bayraktar, Altay Tankı, SİHA ve İHA” başlıklı bir video paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterip, hakaret içeren sözler kullandığı iddiasıyla önceki gün yakalanarak İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde gözaltına alınan Semih Tufan Gülaltay, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.

MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nu Doğu Perinçek zehirletti

Semih Tufan Gülaltay, 17 Mayıs'ta yayınladığı videoda da “Kozinoğlu Hasan Atilla Uğur’un bulunduğu koğuşta öldü, orada zehirlendi. Hiç kimse Hasan Atilla Uğur’u sorgulamadı. Neler döndü, sen bu adama neler yazdırdın da Doğu Perinçek’e verdin. Perinçek yayınladıktan sonra bu adam neden zehirlendi. 1.95 boyundaki bu komando nasıl birden bire kalp krizinden öldü. Kalp krizine yol açan ilacı hangi Maraşlı gardiyan soktu Silivri Cezaevi’nin içine. Biz bunların hepsini biliyoruz.” iddiasında bulunmuştu.