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Ankara'da zehir tacirlerine operasyon

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ANKARA'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, çok sayıda esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 99 bin 420 TL ele geçirildi.

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Ankara'nın Mamak ve Çankaya ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda bazı kişilerin uyuşturucu madde satma hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine narkotim ekipleri Mamak ve Çankaya ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda, 30,2 kg esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 99 bin 420 TL ele geçirildi. Operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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