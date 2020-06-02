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Fahrettin Koca'dan son dakika normalleşme uyarısı!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Koca koronayla ilgili son dakika uyarılarda bulundu.

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Son dakika haberine göre Vatandaşları uyaran Bakan Koca, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır."

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