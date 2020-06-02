Fahrettin Koca'dan son dakika normalleşme uyarısı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Koca koronayla ilgili son dakika uyarılarda bulundu.Abone ol
Son dakika haberine göre Vatandaşları uyaran Bakan Koca, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi;
"Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır."
Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır. pic.twitter.com/3H5d8RpDBl— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2020
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