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Koronavirüs vakaları artacak mı? Bilim Kurulu üyesi Prof. Okyay'dan çarpıcı açıklamalar

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Koronavirüste normalleşme adımlarıyla ilgili konuşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, "Şurası açık ki dün bir anda yaşanan normalleşmenin nasıl sonuç doğuracağını kimse öngöremiyor." diye konuştu.

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"Son dönem sıklıkla uzun süreli eve kapanmış olmamıza rağmen vaka sayısında 800-1100 eşiği bir türlü aşılamadı." diyen Prof. Dr. Pınar Okyay, "Her yasak sonrası yeniden yükselişle yüz yüze kalındı. Dilerim bu kez öyle olmaz, ikinci bir zıplamayla yüz yüze kalınmaz." ifadelerini kullandı.

"Eliza testleri başlıyor"

Haber Türk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Prof. Dr. Okyay, açıklamasına şöyle devam etti: Bugüne kadar enfekte olmuşların yakın çevresine test uygulanıyordu, şimdi talebe göre de uygulamaya geçiliyor. Örneğin yaşadığım Aydın’da Valiliği'n talebiyle sağlık personelinin tamamına test uygulanacak.

Bu aşamada bu hafta muhtemelen Eliza testinin uygulamasına da başlanacak; bu daha güvenli bir test. Aydın Büyükşehir Belediyesi çok iyi çalışıyor, her yere dezenfektan koydu, temizliğe ve hijyene çok dikkat ediyor. Bunlar da mücadeleyi kolaylaştırıyor.

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