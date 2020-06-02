Formula 1'de sezon 5 Temmuz'da başlıyor

Formula 1'de sezonun 5 Temmuz'da Avusturya GP ile başlayacağı açıklandı.

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Formula 1'de takvimde yer alması planlanan 8 yarışın planlaması açıklandı.

Buna göre 5 Temmuz’da Avusturya’da başlayacak. 05 ve 12 Temmuz tarihlerinde Avusturya Red Bull Ring pistinde gerçekleşecek yarışta korona virüs salgını nedeniyle sıkı tedbirler uygulanacak ve seyirci. Bir sonraki yarış ise 19 Temmuz’da Macaristan'da koşulacak. 02 ve 09 Ağustos'ta İngiltere'de yapılacak iki yarışın ardından 6. ve 7. yarışlara İspanya ile Belçika ev sahipliği yapacak.



Takvimde bulunan bir sonraki mücadele 6 Eylül'de İtalya'da düzenlenecek.