Abdüllatif Şener'den Gezi'yle ilgili akla ziyan sözler!

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Gezi kalkışmasıyla ilgili skandal açıklamada bulundu. Şener Gezi için "Yüzyılın en demokratik eylemiydi" ifadelerini kullandı.

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Kalkışmada hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Berkin Elvan, Abdullah Cömert gibi isimleri anan Şener, Gezi Parkı kalkışmasının yüzyılın en demokratik eylemi olduğunu savundu.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Gezi Direnişi.. Örgütsüz, bireysel ve spontane gelişmişti.. 7.5 milyon insan kentlerde sokaklarda, meydanlardaydı.. Yüzyılın demokratik eylemiydi.. Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Berkin Elvan, Abdullah Cömert ve diğerleri.Bu görkemli direnişe hayatını koyanlardı."

Şener'in solaklara şirin görünme çabasını yansıtan rezil sözlerine sosyal medyada çok fazla tepki geldi. Kullanıcılar Şener'in Gezi'deki vandallığı görmezden gelerek alçak kalkışmaya güzellemeler yapmasını 'akıl tutulması' olarak değerlendirdi.