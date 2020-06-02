Virüs duman yoluyla da bulaşır mı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri gevşemeye başlarken koronayala ilgili bazı şeyler merak ediliyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'ye katıldığı bir televizyon programında virüs duman yoluyla da bulaşır mı sorusu yöneltildi.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Haber Global'in konuğu oldu. Prof. Dr. Özlü'ye bir izleyici tarafından sorulan soru ise şaşkınlık yarattı. Prof. Dr. Özlü izleyicinin "Nargile kafelerin açılış tarihi belli değil, bunun sebebi ne? Virüs duman yoluyla da mı bulaşıyor?" sorusuna "Nargile üzerinde yapılan çalışmalarda çok fazla mikroorganizma ve bulaşın olduğunu görüyoruz" şeklinde cevap verdi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan ve Aytaç Kurnaz'ın sunduğu 'Uzmanına Sorun' programının bu akşamki konuğu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü oldu. Programda Prof. Dr. Özlü'ye bir seyirci tarafından sorulan soru ise şaşkınlık yarattı.

Virüs duman yoluyla da mı bulaşıyor?

Prof. Dr. Özlü, bir izleyicinin, "Nargile kafelerin açılış tarihi belli değil, bunun sebebi ne? Virüs duman yoluyla da mı bulaşıyor?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Nargile, pek çok kişinin değişimli olarak kullanması nedeniyle riskli. Her ne kadar temizleniyorsa da riskli. Bu sebeple bu tedbir alınmış olabilir. Çünkü nargile üzerinde yapılan çalışmalarda çok fazla mikroorganizma ve bulaşın olduğunu görüyoruz.

Nargile çok sağlıklı bir enstrüman değil

Kovid-19 öncesinde de böyle çalışmalar var. Nargile çok sağlıklı bir enstrüman değil. Onu kullanırken sizden önce kimlerin kullandığını bilemiyorsunuz. Neler saçtığını, nasıl mikroorganizmaların biriktiğini görmeniz mümkün değil. Nargile kendisi de zaten sağlık açısından büyük bir risk. Şu dönemde belki onlar dikkate alınarak risk fazla görüldüğü için geciktirilmiş olabilir diye düşünüyorum ben."