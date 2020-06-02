Hikmet Karaman Yeni Malatyaspor başkanının köyüne misafir oldu

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in köyüne misafir olan Hikmet Karaman, çilek toplayıp yer sofrasında yemek yediği anları paylaştı.

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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in köyüne giderek çilek topladı, yer sofrasında yemek yedi.

Bir süredir ailesiyle birlikte Kale ilçesindeki baba ocağında bulunan Adil Gevrek, takımın izinli olmasını fırsat bilip teknik direktör Hikmet Karaman'ı da köyünde misafir etti. Gezdiği yerleri ve yer sofrasında yemek yediği anı sosyal medya hesabından paylaşan Karaman, Kale ilçesine hayran kaldığını ifade etti.

Gevrek'in fırsat buldukça teknik heyet ve futbolcuları köy evinde ağırladığı belirtildi.