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Taliban’ın lideri Molla Heybetullah Ahundzade koronadan öldü

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Taliban’ın yeni lideri Molla Heybetullah Ahundzade’nin koronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edildi.

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Taliban'ın yeni lideri Molla Heybetullah Ahundzade'nin koronavirüs tespit edildiği için son zamanlarda örgüt toplantılarına katılamadığı ifade ediliyordu.

ABD ile masaya oturan lider olarak biliniyor
Ahundzade'nin koronavirüs tedavisine olumlu yanıt vermeyerek hayatını kaybettiği bildirildi.Molla Heybetullah, Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider olarak biliniyor.

Taliban'da örgütü kim yönetecek ayrılığı çıktı
Taliban'a yakın medya organlarından elde edilen bilgilere göre, Taliban örgütünün 4 üst düzey liderlerinde koronavirüs tespit edildiği, salgın nedeniyle üst düzey yöneticiler arasında "Örgütü kimin yöneteceği" konusunda anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.

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