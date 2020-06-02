Abdulkadir Parmak: İki kulvarda da şampiyon olmak istiyoruz

Trabzonspor'un başaralı oyuncusu Abdulkadir Parmak, yaşanan sıkıntılı süreci çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ellerinden gelenin en iyisini yapıp iki kulvarda da şampiyon olmak istediklerini söyledi.

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Trabzonspor formasıyla ikinci sezonunu geçiren Abdulkadir Parmak, bordo-mavili forma ile önemli performansa imza attı. Geçtiğimiz sezon ve bu sezon ortaya koyduğu istatistiklerle önemli takımların da radarına giren Parmak, Süper Lig'e verilen arada iyi bir hazırlık dönemi geçirdi.



12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig maçlarını sabırsızlıkla bekleyen Abdulkadir Parmak, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in deplasmanda oynanacak olan Göztepe maçında şans vermesi halinde 61. kez Trabzonspor forması giyecek. Ligde 37 maç, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14 ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise 9 müsabakada forma giyen yetenekli futbolcu, söz konusu maçlarda 9 gole imza attı.

"İçimizdeki inançla ilerleyeceğimizi düşünüyorum"

Abdulkadir, Süper Lig'e kaldıkları yerden devam edeceklerini ifade ederek, "Çok iyi hazırlandık. Ben takıma inanıyorum. İçimizdeki inançla ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir aile olduk. Bu süreci iyi değerlendirdik. Bu 8 maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp, iki kulvarda şampiyon olmak istiyoruz" dedi.



Taraftarların kendileri için itici bir güç olduğunun altını çizen Parmak, "Taraftarlar bizim için itici bir güç sahada. Geri kalan 8 maçta belki bunu göremeyeceğiz ama onların bizi her zaman desteklediğini biliyoruz. Sahada oynarken evlerinde dualarıyla, inançlarıyla bizleri destekleyecekler. İnşallah şampiyonluğu kazanıp, onlarla birlikte kol kola şampiyonluğu yaşayacağımız zamanlar gelecek. İnşallah şampiyon oluruz ve bu sıkıntılı süreçte onları mutlu ederiz. İki şampiyonluğu da hak ediyorlar" şeklinde konuştu.