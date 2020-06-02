Siirt'teki feci kaza! Şehitlerin isimleri belli oldu
SİİRT'te önceki gün meydana gelen trafik kazasında şehit olan 2 askerin kimlikleri belli oldu.Abone ol
Pervari ilçesine bağlı Doğanköy'deki üs bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerin nöbet değişimi için yola çıkan görevli askerleri taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
9 asker hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan 9 asker, bölgeye sevk edilen helikopterler ile Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
2 asker şehit düştü
Yaralı askerlerden jandarma astsubay çavuş Celal Özcan (27) ile jandarma uzman çavuş Burak Aydoğan (26), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
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