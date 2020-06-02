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Endonezya'daki Müslümanlar bu yıl Kovid-19 nedeniyle hacca gitmeyecek

Anadolu Ajansı
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Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya’da, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hacca gidilmemesi kararı alındı.

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Din İşleri Bakanı Fahrul Razı, yaptığı açıklamada, ülkedeki Müslümanların bu yılki hac ibadetlerini, Suudi Arabistan ve Endonezya dahil tüm dünyada Kovid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle gelecek yıla erteleme kararı aldıklarını belirtti.

Hacı adaylarının sağlık ve emniyetlerinin sağlanmasından sorumlu olduklarını aktaran Razı, Suudi Arabistan’ın da başlıca tedbir ve hizmetler yönünden hac organizasyonu için yeterli zamanı olmadığını ifade etti.

Razı, mevcut salgın durumunda zaten kendilerinin haccın olağan yapılması, kısıtlı kota ile düzenlenmesi ve iptali olarak 3 farklı duruma karşı daha önce planlama yaptıkları bilgisini paylaştı.

Razı ayrıca, alınan kararın, özel hac davetiyeleri dahil tüm Endonezya vatandaşlarını kapsadığının ve kimseye ayrıcalık tanınmayacağının altını çizdi.

Öte yandan, Devlet Başkanı Joko Widodo, bölge ve kentlerdeki vaka yoğunluğuna göre, ibadethane, okul ve iş yerleri için uygulanan kısıtlamaların tedbirler alınarak kademeli kaldırılacağını açıkladı.


Endonezya’da bugüne kadar 26 bin 940 kişi Kovid-19'a yakalanırken, ölenlerin sayısı 1641'e ulaştı, 7 bin 637 kişi iyileşti.

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