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Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 76 bini geçti

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Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 3 bin 938 kişi artarak 76 bin 397 oldu.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 78 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 1621'e yükseldi.

Son 24 saatte 16 bin 548 testin yapıldığı ülkede 3 bin 938 kişide virüse rastlanırken, toplam vaka sayısı 76 bin 397, toplam test sayısı ise 577 bin 974 olarak açıklandı.

En fazla vaka 29 bin 647 kişiyle Sindh eyaletinde görülürken, en az vaka 271 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi. 

Virüsün ülkede ilk kez saptandığı 26 Şubat'tan bu yana 27 bin 110 kişi ise iyileşti. 

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