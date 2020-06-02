CHP'den İnternet yasakları raporu! T.C. kimlik numarası zorunlu hale geliyor

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak internet yasaklarıyla ilgili rapor hazırlayıp CHP MYK'ya sundu. Toprak, “Değişiklik ile sosyal medyaya girenlerin T.C. kimlik numarası vermesi zorunlu hale geliyor" ifadesi dikkat çekti.

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CHP'li Erdoğan Toprak'ın hazırladığı raporda, torba yasa ile 1.5 ay önce TBMM’ye getirilip daha sonra geri çekilen internet ve sosyal medya yasaklarının yeniden gündeme getirildiği belirtildi.

"7 yıl sonra suç davasına dönüşüyor"

CHP'li Toprak, "7 yıl önce yapılan ve o dönemde 18 yaşından küçük olduğu için cezai ehliyeti bile olmayanların paylaşımları, 7 yıl sonra suç ve Cumhurbaşkanına hakaret davasına dönüşüyor” ifadelerine yer verdi.

Hangi amaçla kullanılacak?

Toprak, “İktidar, bu verilerin sosyal medya platformlarına verildikten sonra milyonlarca yurttaşın bilgilerinin bu kuruluşlarca hangi amaçla kullanılacağını ise hesap etmiyor” uyarısı yaptı.