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Liverpool'da futbolculardan George Floyd tepkisi

Liverpool, ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd isimli siyahi bir ABD vatandaşının polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine, Anfield’daki antrenmanlarında saha ortasında diz çökerek tepki gösterdi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da teknik direktör Jurgen Klopp ve futbolcular, dün akşam saatlerinde Anfield Stadyumu’nda gerçekleştirdikleri antrenmanda orta sahada diz çökerek yaşanan acı olaya tepki gösterdi.

Ayrıca futbolcular, sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşarak birlik mesajı verdi.

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