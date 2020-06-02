Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan, PKK/YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.