Nuri Şahin'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Nuri Şahin için Werder Bremen de kapıları kapatmadı.

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Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Nuri Şahin için şu anki kulübü Werder Bremen'in de teklif yaptığı ortaya çıktı.

"Nuri'yle bir ön görüşme yaptık''

Werder Bremen sportif direktörü Frank Baumann görüşmeleri resmen açıklarken, "Nuri'yle bir ön görüşme yaptık. İki taraf da gelecek için en iyi şartları bulmaya çalışıyor ancak henüz tam bir karar alınmadı" dedi.

Sözleşmesi bu ay sonu bitiyor

Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi takımların formasını giyen Türk asıllı Alman yıldız Nuri Şahin'in Yeşil Beyazlılar'la olan sözleşmesi bu ay sonu bitiyor.

17 maça çıktı ve 4 asistlik katkı yaptı

31 yaşındaki oyuncu şu an istediği kulüple görüşme imkanına sahip. Nuri bu sezon Bremen formasıyla 17 maça çıktı ve 4 asistlik katkı yaptı.