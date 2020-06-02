ABD'deki olaylar için Türk Dışişleri'nden 'endişeliyiz' açıklaması gelecek mi?

Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Türkiye'deki her protesto gösterisi sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinin "derin endişe duyuyoruz" açıklamalarına gönderme yaparak "Türk Dışişleri “endişe” açıklaması yapmadı mı hâlâ?" diye yazdı.

Abone ol

Siyahi George Floyd'un sokak ortasında ABD polisi tarafından boğularak öldürülmesi ülkeyi yangın yerine çevirdi. İsyan ateşi Amerikayı sardı protesto gösterilerine karşı çok sert müdahale tepki çekti.

Olaylar sürerken Ahmet Hakan, "Amerika yanarken aklımdaki sorular" başlıklı köşesinde sorularını paylaştı:

İlk üç gün destekledik. Son üç gün de destekliyor muyuz acaba?

Türk Dışişleri “endişe” açıklaması yapmadı mı hâlâ?

“Vandallara biz de karşıyız” diyen eylemciler çıktı mı acaba?

Amerika’nın suçladığı dış güçler arasında Zimbabve’nin olması komik değil mi?

Abdullah Gül, “Evlerinize dönün” açıklaması yapsa... Nasıl olur?

İran ile Çin’in bayağı eğlendiğine bire on bahse girilir mi?

Yağmacılar, Trump’ın oylarını arttırır mı acaba?

Sığınağa saklanmak Trump’ın oylarını azaltır mı acaba?

Bu akşam ‘Missisipi Yanıyor’ adlı filmi izlesem mi?