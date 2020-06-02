Tekirdağ'da otomobilin jantından çıktı herkes yılan sandı bakın ne çıktı!

katur, kutur sesler geldi

Arabasıyla ilerlemeye başladığında ilginç sesler duyduğunu aktaran Didem Ö., “Arabaya bindik, markete gidecektik, bir anda tekerlekten katur, kutur sesler geldi. Araçtan inip baktığımızda yaklaşık 1,5 metrelik sürüngeni yılan sandık ve çok korktuk. Tekerleğin jantına dolanmış vaziyette bulduk. Sonrasında araştırınca meğerse yılan değil de nesli tükenmekte olan bir tür oluklu kertenkele olduğunu öğrendik” dedi.