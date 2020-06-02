Fenerbahçe Nenad Bjelica ile el sıkıştı! İşte geliş tarihi

Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Nenad Bjelica ile her konuda anlaşma sağladı. Hırvat teknik adamın bu hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor.

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Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda yerli ve yabancı 3 teknik adamla görüştüklerini açıklamıştı.

Kanarya'nın adı Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı ve Okan Buruk gibi isimlerle anılırken, arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler mutlu sona ulaştı.

Bjelica ile her konuda anlaşma sağlandı

Alınan bilgilere göre sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde olduğu Nenad Bjelica ile her konuda anlaşma sağladı.

Bu hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor

Yönetimin hoca adayları arasında ilk sırada yer alan Hırvat teknik adamın alınacak özel izinlerin ardından bu hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Başkan Ali Koç'un Bjelica'nın Türkiye'ye gelişiyle ilgili bizzat kendisinin ilgilendiği de iddia ediliyor. Fotomaç'ın haberine göre ülkelere giriş-çıkışların yasak olması nedeniyle Bjelica için izin konusunda ısrarcı davranacak olan sarı- lacivertliler, olumsuz bir cevapta ise sürecin normalleşmesini bekleyecek.

Aurelio-Volkan-Emre

Bu süreçte de kalan 8 haftada takımın başında Mehmet Aurelio ile Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel olmaya devam edecek. Bu arada Fenerbahçe- Bjelica görüşmelerini tüm detaylarıyla paylaşan Hırvat basını da, önceki günlerde yaptıkları haberlerde tarafları el sıkıştığını yazdı.