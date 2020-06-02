HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Kayseri’de DEAŞ’a sabah baskını! Gözaltılar var

Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik Kayseri’de sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Ş.H., B.K. ve B.K.'nin Kayseri'de olduğu belirlendi.

Sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.Öte yandan, polis ekipleri de korona virüs tedbirleri kapsamında tulum giyerek, eldiven ve maske takarak önlem aldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Korona ile ilgili en yıkıcı gerçeği DSÖ açıkladı! Ciddi darbe vurdu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı!Dikkat edilmezse...
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu
AK Parti'den Rum kesimindeki cami saldırısına tepki
Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Trump'ın ses kaydı sızdırıldı: Göstericileri tutuklayın
ÖNCEKİ HABERLER
Yunan'ın etekleri fena tutuştu! Türkler yeniden çiziyor
Virüs duman yoluyla da bulaşır mı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı
Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı
İstanbul Valiliği açıkladı! Grup Yorum konserine izin verilmedi
Peak Games kimin sahibi Sidar Şahin kimdir nereli?
ATV Müge Anlı canlı yayında koronavirüs icadıyla güldürdü!
Yorumlar