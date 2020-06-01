HABER /  GÜNCEL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Şehir içi ve şehirler arası ulaşımda yüzde 50 sınırı kaldırıldı

ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

İçişleri Bakanlığı, 81 valiliğine gönderdiği genelgede şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında yüzde 50 kapasite kullanma zorunluluğunu kaldırdı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, toplu taşıma ve şehirlerarası yolcu taşımacılığındaki kapasitenin yarısı kadar yolcu taşıma sınırlamasını kaldırdı. Bakanlık, 81 il valiliği ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na konu hakkında yeni bir genelge gönderdi.

'Şehiriçi ve Şahirlerarası Yolcu Taşımacılığı' konulu genelgeye göre şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatın yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

Yolcu alma sınırı hıfzıssıhha kurullarına bırakıldı
İçişleri Bakanlığı genelgesinde, toplu taşımadaki oturma düzeni için yüzde 50 kapasite kullanımı zorunluluğu kaldırılırken araçların cinsine ve yoğunluğuna göre ayakta ne kadar yolcu alacaklarına ilişkin karar il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde konu hakkında şu ifadeler yer aldı:

a) Genelgemiz ile tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatımızın yürürlükten kaldırılması,

b) Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ekte gönderilen rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesi...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul normalleşmeye anormal başladı duraklar ve minibüsler doldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP lideri Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Ramazan Hoca Hadi Özışık'ın sorularını cevaplıyor
Trump'ın ses kaydı sızdırıldı: Göstericileri tutuklayın
Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı ile temasa geçti
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum açıklandı (1 Haziran 2020)
Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
ÖNCEKİ HABERLER
Putin ve Trump telefonda görüştü
TRT World muhabiri plastik mermi ile vuruldu!
Beşiktaş'tan TFF'ye 2020-2021 Süper Lig sezonu için isim önerisi
Galatasaray'dan Beşiktaş Başkanı Çebi'ye yanıt
Juventus, Merih Demiral için 55 milyon euro istedi
Engin Altan Düzyatan'dan üzen karar Kuruluş Osman derken ters köşe yaptı
Yorumlar 13 yorum